وثق الشاب السوداني، عبد الرحمن عبد الله, آخر لحظات حياته قبل وفاته عطشًا في صحراء العبيدية شمال السودان.

#شاهد | الشاب عبدالرحمن عبدالله "رحمه الله" قام بتسجيل مقطع فيديو قبل وفاته عطشاً في صحراء العبيدية شمال السودان نسأل الله أن يغفر له ويرحمه🤲 pic.twitter.com/iwCKRypyHw — طقس العرب – السعودية (@ArabiaWeatherSA) June 30, 2022

وقال في المقطع: “السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، الحمد لله على كل حال، وهذا ما أراد الله، والله ما أردنا هكذا ولكن هي إرادة الله”.

مناشدة بالعفو

وأكمل: يا إخواني اعفوا عني كل من أخذت منه دينًا، والله هذا لم أخطط له، وهذه مشيئة الله× فيا إخواني اعفوا عني، ويا زوجتي الزمي الصبر فهذه إرادة الله عفوت عنكي فاعفي عني”.

وتابع:”يا أبي اعف عني، ويا أخواتي اعفون عني، ويا إخواني اعفوا عني، لا إله إلا الله محمد رسول الله”.

وقد توجه عبد الرحمن وثلاثة آخرون، قادمين على متن مركبة نقل من سوق لبيع الذهب يسمى سوق الياسمين إلى العبيدية، لكن موجة الأمطار والعواصف الترابية والأعاصير الرملية التي ضربت المنطقة الأيام الماضية، حالت الرؤية أمامهم ففقدوا الطريق وتوغلت سيارتهم في منطقة قاحلة.

حزن وتعاطف

وأظهرت التعليقات على المقطع حزنًا شديدًا على الشاب، ودعوات بالرحمة والمغفرة؛ فجاء في بعضها: “الله يغفر له ويرحمه ويجعل ما أصابه رفع درجات لهُ وتكفير سيئات وعظّم الله أجر أهله وذويه وأحسن عزاهم،،، ينبغي فعل الأسباب وعدم السفر بالصحراء خصوصا في هذا الحر الشديد وكما قال ﷺ(اعقلها وتوكل )”.

كما قالت أحد التعلقيات: “رضي في مشيئة الله جل جلاله فنعم الرجال ويامن ناشدكم اعفوا واصفحوا عنه أراد أن يذهب لربه بقلب سليم رحمك الله رحمة واسعة”.