أصدرت الرئاسة العامة لشؤون الحرمين، كتيب تحت عنوان “عزاء أهل العلم والقضاء والإيمان في رثاء الشيخ صالح بن محمد اللحيدان”، والذي توفي في 5 يناير الماضي.

كتيب رثاء صالح اللحيدان

وقالت الرئاسة في بيان صادر اليوم، الثلاثاء، إن الكتيب أعده الشيخ الدكتور عبد الرحمن بن عبد العزيز السديس، للحديث عن حياة وجهود الشيخ اللحيدان عضو هيئة كبار العلماء.

وتطرق الكتيب إلى مآثر الشيخ صالح اللحيدان، كما تناول الفهرس اسمه ونسبه ونشأته وتعليمه, وتناول أعماله وجهوده في خدمة الإسلام والمسلمين.

كلمة حق

وقال الدكتور السديس :” كلمة حقٍ في سماحة العلامة اللحيدان، حيث فقدت البلاد وأهل العلم قامة علمية شامخة كانت ملء السمع والبصر في علمها وفضلها وصلاحها وحضورها وقوتها”.

وعرج على ما استفاده من الشيخ اللحيدان ونهل من علمه ومكانته عند ولاة الأمر، ومشاركته في مواسم الحج وتواضعه بين عامة الناس.

نبذة عن الشيخ صالح اللحيدان

يذكر أن الشيخ صالح اللحيدان يعد من أبرز العلماء في المملكة العربية السعودية، حيث شغل عدة مناصب من أهمها رئيس المحكمة الكبرى، ورئيس الهيئة الدائمة بمجلس القضاء الأعلى، ويعد من أقدم أعضاء هيئة كبار العلماء، وكبير المدرسين بالمسجد الحرام.