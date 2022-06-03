أثار مقطع فيديو يظهر فيه رامي هاني فهيم، ابن الوزيرة المصرية، نبيلة مكرم، حالة من الجدل؛ إذ يظهر راقصًا على بعض الأغاني الغربية في غرفته بأمريكا رغم اتهامه في جريمة قتل شخصين.

وتصدر نجل وزيرة الهجرة المصرية محركات البحث، بعد اتهامه بمقتل زميلين من زملائه في الولايات المتحدة الأمريكية، وتداول مقاطع تظهره في موقع الحادث.

رد الوزيرة المصرية

وبدورها علقت الوزيرة على الموقف، منذ عدة أيام، عبر تدوينة على حسابها الرسمي بفيسبوك؛ إذ قالت: “أنا وأسرتي نتعرض لمحنة شديدة، وبنمر بوقت عصيب على إثر اتهام ابني بارتكاب جريمة قتل بالولايات المتحدة الأمريكية، هذا الاتهام منظور أمام محكمة أمريكية ولم يصدر به حكم قاطع حتى الآن”.

وتابعت: “قيامي بواجباتي كوزيرة في الحكومة المصرية لا يتعارض إطلاقًا مع كوني أم مؤمنة تواجه بشجاعة محنة ابنها.. مهما كانت العواقب، فإنني كوزيرة أتحمل مسؤوليتي كاملة تجاه منصبي ومقتضيات العمل به، وأفرق بشكل واضح بين ما هو شخصي وما هو عام”.

أزمة نفسية

وأشار فريق الدفاع عن رامي فهيم، إلى أنه يعاني من أزمة واضطرابات نفسية؛ وأنه أودع إحدى المصحات النفسي، على خلفية تعرضه للانهيار ما اضطر السفيرة نبيلة مكرم للسفر إليه حينها للاطمئنان عليه.

كما بين فريق الدفاع في تصريحات نقلتها وسائل الإعلام المصرية، أن الشاب عانى من التنمر منذ الصغر، وخلال فترة اكتئابه استقطب لقراءة كتب عن السحر، والتشاؤم والاستقطاب ما أثر عليه بشكل كبير.

يذكر أن نجل الوزيرة المصرية أوضح في تدوينة في 18 ديسمبر الماضي، أنه يبحث عن معالج نفسي؛ فكتب: “العلاج النفسي مكلف في كاليفورنيا.. كانت لدي فكرة جيدة عن استدعاء المعالجين خارج الولاية حتى وجدت شخصًا يمكنه إجراء العلاج عبر الإنترنت عبر الولايات”.