سقط الأمير هاري عن حصانه أمام أصدقائه المشهورين في ملعب البولو في كاليفورنيا، بعد عودته من بريطانيا لحضور اليوبيل البلاتيني للملكة إليزابيث.

وأُصيب دوق ساسكس، 37 عامًا، بأضرار خفيفة في الحادث الذي وقع في سانتا باربرا للبولو آند راكيت كلوب، وعند سقوطه ساعدته دلفينا زوجة ناتشو فيغيراس، لاعب الأزياء ولاعب البولو، كما نال مساعدة طبية سريعة أيضًا.

وقد عُدت السقطة فألًا سيئًا للأمير الذي خسر فريقه 12-11 في مباراة أمس، ومع ذلك، لم يبد هاري محبطًا من النتيجة حيث شوهد يتسكع مع أصدقائه ومن بينهم صديقته الممثلة كاثرين ماكفي، 38 عامًا، والملحن ديفيد فوستر، 72 عامًا، الذي يُعد بمثابة الأب الروحي لدوق ساسكس.

وكان والد هاري، الأمير تشارلز، معروفًا أيضًا بسقوطه عن حصانه في لعبة البولو، حيث كسر ذراعه مرة، ونُقل إلى المستشفى في مرة أخرى.

ومن المعروف أن علاقة الأمير هاري متوترة مع أمير ويلز وشقيقه وليام، منذ أن استقال هو وميغان من العائلة المالكة وهاجروا إلى الولايات المتحدة، ومنذ رحيله عن المملكة المتحدة، قالت صحيفة ديلي ميل البريطانية إنه يعيش حلمه في الولايات المتحدة، ويلعب بمستويات احترافية في لعبة البولو ويعيش في قصر مونتيسيتو مع زوجته وطفليه.