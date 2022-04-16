قام الأمير السابق هاري وميغان برحلة سرية، بعيدًا عن أعين الصحافة، لإجراء محادثات واضحة مع الملكة إليزابيث الثانية والأمير تشارلز في وندسور للحديث عن فيلم وثائقي ضخم جديد على منصة نتفلكس Netflix.

وكان قد استقال الأمير هاري من كونه أميرًا وتنحى عن مهامه الملكية قبل أكثر من عامين، وقاما بالزيارة السرية لأول مرة منذ عام من أجل فيلمهما الوثائقي على Netflix.

اضطراب العلاقات بين هاري ووليام:

ونقل موقع ديلي ميل عن مصادره الخاصة أن الزوجين قاما باستغلال الملكة العجوز لتعزيز مصداقيتهما وخزائنهما، وفي المقابل، لم يتقابل الشقيقين وليام وهاري في الزيارة السرية، حيث كانت علاقة الأخوين في الحضيض منذ أن تنازل هاري عن دوره في حياته الملكية.

ومن المتوقع أن ترسل نتفليكس Netflix طاقم تصوير لمتابعة هاري وميغان عندما يلتقيان بالفريق الأوكراني في إنفيكتوس جيمز للمحاربين القدامى في هولندا من أجل الفيلم الوثائقي حول الألعاب البارالمبية.

واتهم النقاد الزوجين الملكيين بـ جني الأموال من الألعاب من خلال السماح لنتفليكس، التي وقعا معها صفقة بقيمة 100 مليون دولار، وقد منحتهما المنصة لقب VVIP) Very Very Important People )، ومن المتوقع أن يتم تصوير الزوجين في ضوء إيجابيكتوس جيمز للمحاربين القدامى في هولندا من أجل الفيلم الوثائقي حول الألعاب البارالمبية.

واتهم النقاد الزوجين الملكيين بـ جني الأموال من الألعاب من خلال السماح لنتفليكس، التي وقعا معها صفقة بقيمة 100 مليون دولار، وقد منحتهما المنصة لقب VVIP) Very Very Important People )، ومن المتوقع أن يتم تصوير الزوجين في ضوء إيجابي.

مستشارو الملكة فشلوا في حمايتها:

وفي حديثه عن قمة هاري وميغان مع الملكة وتشارلز، قال توم باور من قصر باكنغهام بشكل غير رسمي: ليس لدي شك في أن كل شيء قد تم من أجل الفيلم الوثائقي الخاص بهم على نتفليكس، وفشل مستشاري الملكة في حمايتها من استغلالها من قبل هاري وميغان.

وقالت مجلة ماجستي المعنية بالشؤون الملكية البريطانية: إن الزيارة السرية جعلت الملكة، 96 عامًا، سعيدة للغاية، بل وكانت بمثابة غصن الزيتون أي مبادرة بالسلام بعد توتر كبير بين عائلة ساسكس والعائلة المالكة، لأن الملكة ليست من يحمل ضغائن ورحبت بهم بسعادة بأذرع مفتوحة.

مذكرات الأمير هاري:

ومن المقرر أن ينشر الأمير هاري مذكراته في وقت لاحق من هذا العام، والتي يخشى أن تُستخدم أكثر لتصفية الحسابات بين العائلة الملكية.