تعثر الرئيس الأمريكي، جو بايدن، أثناء صعوده على درج الطائرة الرئاسية، وذلك بعد أن تحدث مع المراسلين قبل سفره إلى كاليفورنيا للتصدي للجريمة والعنف باستخدام الأسلحة النارية.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي في الولايات المتحدة هذه اللقطات قائلين: إنه يتعين عليه عمل حساب لعمره الذي لا يسمح له لهذا المجهود، لاسيما أن هذه ليست المرة الأولى التي يتعرض لذلك الموقف.

سقطات بايدن السابقة:

ويبدو أن بايدن يجد صعوبة في الصعود على متن الطائرة الرئاسية بسلاسة، حيث سبق وأن زلت قدمه على درج الطائرة الرئاسية إير فورس وان، وفقًا لصحيفة نيويورك بوست، وذلك في قاعدة آندروز الجوية حيث كان في طريقه إلى ولاية إلينوي.

وفي تلك الواقعة تمكن بايدن من حفظ توازنه قليلًا بعدما أمسك بالدرابزين الحديدي بيده اليمنى؛ تجنبًا لسقوطه.

وفي ذلك الوقت، كان جو بايدن في طريقه لزيارة مزرعة؛ حيث ألقى باللوم على الصراع الروسي لأوكرانيا في زيادة أسعار الغذاء العالمية، كما استضاف حملة لجمع التبرعات في شيكاغو، والتقى بأنصار النقابات.

وقبل تلك الواقعة، كان الرئيس الأمريكي قد انزلق وسقط في السابق أثناء ركوبه الطائرة في حوادث منفصلة أثارت تساؤل البعض عما إذا كان الرئيس السبعيني في صحة جيدة.

صحة الرئيس جو بايدن:

ويُذكر أنه في نوفمبر الماضي قال الأطباء: إن صحته جيدة لكن طريقته في المشي أصبحت أكثر جمودًا بشكل ملحوظ؛ وأقل سلاسة مما كانت عليه في عام 2020، وقالوا: إن ذلك يعود جزئيًّا إلى التهاب المفاصل.