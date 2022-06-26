وثق مقطع فيديو متداول، جرأة شاب عماني يغامر بنفسه لإنقاذ طفلين من الغرق بمدينة بهلاء في سلطنة عمان.

شاب عماني يعرض حياته للخطر لإنقاذ طفلين من السيول الجارفة والموت المحقق .. هذا الرجُل الشجاع يجب أن يُكرم من أهل عمان يستحق التكريم ❤️ pic.twitter.com/UTg6zRl4MD — بدر الحجرف (@BaderALhjraF) June 25, 2022

وأظهر مقطع الفيديو، الرجل وهو يعرض نفسه للخطر لإنقاذ طفلين علقا في أحد الأودية، وكادت أن تجرفهما السيول.

اقتحام السيول

واقتحم الرجل مياه السيول رغم قوة التيار الجارفة، وكاد أن يعرض حياته للخطر من أجل إنقاذ الطفلين.

وأشاد مغردو موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، بما فعله هذا الرجل، وتعريض نفسه للخطر من أجل إنقاذ أرواح الطفلين من الموت غرقًا.

أمطار وسيول

وشهدت عدة مناطق بسلطنة عمان، في وقت سابق، سقوط أمطار غزيرة، صاحبتها عواصف رعدية، تسببت في جريان السيول بالأودية.

وأظهرت مقاطع فيديو حجم الدمار الذي لحق ببعض الولايات والمدن في سلطنة عمان، بعد أن اجتحتها السيول الجارفة.