تواصل فرق الإطفاء، أعمالها للسيطرة على حريق جبال مكة، المندلع وسط مجموعة من الأشجار في سلسلة من الجبال جنوب مكة المكرمة.

فيديو | فرق الإطفاء تواصل أعمالها للسيطرة على حريق اندلع وسط جبال جنوب #مكة_المكرمة#الإخبارية pic.twitter.com/mnYnXj2zaw — قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) June 7, 2022

بداية حريق جبال مكة

وبدأ الحريق يوم الأربعاء الماضي، إذ انطلقت شراراته بأحد الجبال جنوب مكة لتواصل انتشارها بين الأشجار حتى جبال الشفا جنوب الطائف، حتى الآن.

وفي وقت سابق، حذر الدفاع المدني من حرق المخلفات الزراعية، لما قد يسببه من انتشار النيران وتوسيع الحريق.

وقال في تغريدة على حسابه الرسمي بتويتر: “حرق المخلفات الزراعية للتخلص منها دون الأخذ بالتدابير الوقائية قد يكون سببًا بتوسع الحريق وانتشاره”.

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ونشر مغردون مقاطع فيديو توثق جهود الدفاع المدني لإطفاء الحريق، فكتب حامد الدعدي: “حتى الآن لازالت عمليات الإطفاء مستمرة تحت جهود تُشكر وتُذكر من الدفاع المدني الجوي.”.

#حريق_جبال_مكه الان

لازالت عمليات الإطفاء مستمرة تحت جهود تُشكر وتُذكر من الدفاع المدني الجوي. pic.twitter.com/VdlYzdL4qZ — ,َحامدالدعدي ☆ (@hamedaldaadi) June 7, 2022

وغرد بمقطع آخر يظهر محاولات قوات الدفاع المدني إطفاء الحريق بالطائرات، وعلق بالقول: “محاولة إطفاء النيران في جبال جنوب مكة“.

محاولة اطفاء النيران في جبال جنوب مكه ديار هذيل #حريق_جبال_مكه pic.twitter.com/FimkCcHy5R — ,َحامدالدعدي ☆ (@hamedaldaadi) June 7, 2022

كما نشر عبد الله الطلحي، مقطع فيديو للحريق مصحوبًا بتعليق: “متابعة للحريق المندلع بـ سراة هذيل من مشراف آل خالد الله أكبر.. اللهم أطفئ هذه النار بغيثٍ من عندك”.



#حريق_جبال_مكه متابعة للحريق المندلع بـ #سراة_هذيل من مشراف آل خالد الله أكبر الله أكبر الله أكبر

اللهم أطفئ هذه النار بغيثٍ

من عندك.#الطائف #الشفا pic.twitter.com/1X1lSz4O4t — عبدالله الطلحي ' (@Abdullah_Gat) June 6, 2022

ونشرت إحدى صفحات الطائف، مقطع فيديو يوضح انتشار النيران في جبال الشفا، مغردة: “اندلع حريق في احدى جبال جنوب مكة ” جبال الحرف ” وانتشر على مساحات شاسعة أكثر من ٨ كيلومترات من الجبال حتى وصل لبعض جبال الشفا بـ الطائف التصوير من الشفا “بلاد الطلحات “.