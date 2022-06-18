حرصت وزارة الرياضة على دعم المنتخب السعودي الأولمبي، وذلك قبل مواجهة منتخب أوزبكستان غدًا الأحد في نهائي كأس آسيا تحت 23 عامًا.

ونشر الحساب الرسمي للوزارة مقطع فيديو عبر “تويتر” قائلًا عنه: “بيننا وبين الذهب خطوة، صقورنا قدها”.

القنوات الناقلة لـ مباراة الأخضر وأوزبكستان:

وسوف تنقل المباراة عبر قنوات Alkass 5 HD و Bein Sports Connect , Dubai Sports Asia 1 HD، في تمام الساعة الرابعة عصرًا بتوقيت المملكة على ملعب ميلي ستاديوم في أوزبكستان.

وشارك الأخضر في كل نسخ بطولة آسيا تحت 23 عامًا منذ انطلاقتها في عام 2014 وحتى 2022.

ونجح المنتخب السعودي في الوصول للمباراة النهائية في 3 نسخ من أصل 5 في البطولة، كأكثر المنتخبات وصولًا للدور النهائي من المسابقة منذ تأسيسها في 2014.