تفاعل مغردون، مع مقطع فيديو يعرض رجلًا مسنًا يشارك في أداء رقصة “السعب النجراني” مع عدد من الأشخاص في نجران.

كلما تقدم بهم العمر احتاجوا لنا .

يُسعدهم تواجدنا بجانبهم ، وتفرحهم ابسط الاشياء .

فلنحتفل بهم ونشعرهم دائمًا بأهميتهم ،

لانهم ملح الحياة .وسر سعادتنا 🌹.

شكرا لمن نشر المقطع للفت انتباه من شغلته الحياه عن اسعادهم .#جمعة_مباركة_طيبة pic.twitter.com/QombdBpq37 — حسين ال هتيله (@husaen_alhatia) June 9, 2022

وأظهر المقطع المتداول، المسن وهو يجلس على كرسي، ثم ينهض متحمسًا مع رجل بعد سماع الأغاني التي يرددها الحضور، ويفاجئهم بالرقص معه وأدائه رقصة “السعب النجراني”.

ووثق الفيديو أيضًا انبهار الأشخاص حوله، إذ تحمسوا معه وأخذوا يغنون ويهتفون أثناء رقص المسن.

فضل كبار السن

وبين المدرب حسين آل هتيلة فضل كبار السن وما يحتاجونه من الصغار قائلًا: “كلما تقدم بهم العمر احتاجوا لنا.. يُسعدهم تواجدنا بجانبهم، وتفرحهم أبسط الأشياء.. فلنحتفل بهم ونشعرهم دائمًا بأهميتهم، لأنهم ملح الحياة وسر سعادتنا.. شكرًا لمن نشر المقطع للفت انتباه من شغلته الحياة عن إسعادهم”.

وعلق مغرد آخر: “الله يعطيه الصحة والعافية.. هؤلاء هم السعادة.. الله يخليه ويحفظه يا رب”.

وأضاف: “كبار السن تاج على رؤوسنا المفروض ما يخطو على الأرض ونشيلهم فوق كتوفنا”، ولفت آخر: “ما أجمل هذه اللحظات وكم تساوي في قلب هذا المسن؟”.

فيما أوضح آخر ضرورة مشاركة كبار السن في الحفلات والمناسبات قائلًا: “هذا المقطع درس لكثير من الناس اللي يهمشون كبار السن الله يطول في عمره ويجازيه خيرًا”.