أعلنت لجنة الانضباط والأخلاق في الاتحاد السعودي لكرة القدم، عن عقوباتها ضد اللاعب شايع شراحيلي بسبب نادي القادسية.

الانضباط تغرم شايع شراحيلي

وأصدرت لجنة الانضباط والأخلاق، اليوم الأربعاء، قرارًا بإلزام شايع شراحيلي بدفع مليوني ريال لصالح القادسية بناء على القرار الصادر من غرفة فض المنازعات.

ولفتت لجنة الانضباط والأخلاق إلى أنها خاطبت شايع شراحيلي وفقًا للفقرة الثانية من المادة 85 من اللائحة، إلا أنه لم يرد ما يفيد بتنفيذ القرار، كما ألزمته بدفع غرامة مالية تُقدر بـ20 ألف ريال لحساب الاتحاد السعودي لكرة القدم.

ومنحت اللجنة اللاعب مهلة نهائية مدتها 30 يومًا بداية من تاريخ الإخطار بهذا القرار للالتزام بتنفيذ قرار غرفة فض المنازعات رقم (623/غ/2021) وتاريخ 25/5/2021 الصادر لصالح نادي القادسية.

قرار غرفة فض المنازعات

وجاء منطوق قرار الغرفة كالتالي؛ دفع شايع شراحيلي مبلغًا قدره مليونا ريال لصالح الفيصلي، و5 آلاف ريال، بجانب دفع رسوم إجراءات التقاضي أمام الغرفة والتي تُقدر بـ100 ألف ريال لحساب الاتحاد السعودي لكرة القدم.

ووجهت اللجنة تحذيرًا للاعب بأنه في حالة عدم سداد المبلغ خلال 30 يومًا سيتم منعه من المشاركة في أي نشاط متعلق بكرة القدم لمدة 6 أشهر وفقًا للمادة (85/4/1) من اللائحة، وإلزام شراحيلي والقادسية بإشعار اللجنة عند تنفيذ القرار، وذلك في قرار غير قابل للاستئناف.