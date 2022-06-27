انخرط كل من نادي سياتل مارينرز ولوس أنجلوس آنجلز، في شجار عنيف أدى إلى توقف المباراة لمدة 18 دقيقة كاملة، وذلك في إحدى مباريات دوري البيسبول الأمريكي، حيث تفاقمت التوترات على مدى يومين داخل الملاعب.

Jesse Winker was hit by a pitch and a never-ending BRAWL broke out between the Mariners and the Angels pic.twitter.com/1MgFd55vhn — Talkin’ Baseball (@TalkinBaseball_) June 26, 2022

وحدثت أكثر من مناوشة متفرقة بين لاعبي الناديين، قبل أن تتطور لتصبح شجارًا عنيفًا، وقد بدأ بعد أن تعمد لاعب فريق لوس أنجلوس، أندرو فانتز، بضرب الكرة نحو أرداف الخصم، جيسي وينكر، الأمر الذي أثار غضبه.

بعد ذلك توجه وينكر نحو مقاعد الاحتياط لفريق لوس أنجلوس، الذين بدؤوا بدورهم بإلقاء الأشياء أمامهم عليه وإثارة الفوضى، وكال الفريقان اللكمات لبعضهما.

وفي حين أن الحكام في اللعبة أصدروا تحذيرًا للاعبي البيسبول، إلا أن ذلك لم يوقفهم من التورط في شجار جماعي، وفي النهاية، تمكن الحكام وعمال الملعب من فصل اللاعبين.

بعد ذلك، تم طرد ثلاثة لاعبين من نادي سياتل، جيسي وينكر والذي عند مغادرته الملعب بدا وكأنه يقوم بإيماءة بذيئة تجاه الجماهير والسخرية منهم، وتم طرد جوليو رودريغيز، وجي بي كروفورد، كما تم أيضًا طرد أندرو وانتز، وإغليسياس، وريان تيبيرا من فريق لوس أنجلوس

كما تم طرد مدير لوس أنجلوس المؤقت، فيل نيفين، وسكوت سيرفايس من سياتل، وبذلك وصل إجمالي عمليات الطرد في مباراة دوري البيسبول الأمريكي إلى 8، واستمر انقطاع المباراة 18 دقيقة حتى تم استئناف اللعب مرة أخرى.