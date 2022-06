انخرط كل من نادي سياتل مارينرز ولوس أنجلوس آنجلز، في شجار عنيف أدى إلى توقف المباراة لمدة 18 دقيقة كاملة، وذلك في إحدى مباريات دوري البيسبول الأمريكي، حيث تفاقمت التوترات على مدى يومين داخل الملاعب.

Jesse Winker was hit by a pitch and a never-ending BRAWL broke out between the Mariners and the Angels pic.twitter.com/1MgFd55vhn

— Talkin’ Baseball (@TalkinBaseball_) June 26, 2022