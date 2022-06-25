يعيش الفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي وضعًا صعبًا للغاية؛ حيث دخل الفريق المراكز المؤدية للهبوط لـ دوري الدرجة الأولى السعودي “دوري يلو”.

وكان الراقي خسر من الرائد بثلاثية مقابل هدف في الجولة الـ29 من الدوري أول أمس الخميس، ليتواجد الفريق في المركز الـ14 في سلم الترتيب.

شرطان أمام الأهلي:

ويُوجد شرطان لـ الراقي لضمان بقائه في دوري المحترفين.

الشرط الأول يكمن في الفوز على الشباب وحصد النقاط الثلاث، وفي حال عدم الفوز فيجب على الأهلي التعادل مع الشباب مقابل تعادل الاتفاق مع الفيحاء، وخسارة الباطن أمام الاتحاد، من أجل بقاء الراقي رسميًّا في دوري المحترفين، وعدم الهبوط إلى دوري يلو للدرجة الأولى.

وفي وقت سابق، فجر مشاري الغامدي المترجم السابق الذي عمل بالجهاز الفني للفريق الكروي الأول بـ الأهلي، مفاجأة من العيار الثقيل حول ماجد النفيعي رئيس النادي وموسى المحياني المدير التنفيذي لكرة القدم بالنادي.

وقال مشاري في مساحة عبر “تويتر”: “النفيعي والمحياني طلبا من التشيلي باولو دياز حينما كان لاعبًا في الراقي ضرب مهند عسيري وقت تواجده بالفريق مع منح اللاعب التشيلي 10000 دولار”.