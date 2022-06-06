لا يمانع نادي النصر، بيع لاعبه الكاميروني فينسينت أبو بكر خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وكان أبو بكر انضم إلى النصر في يونيو الماضي قادمًا من نادي بيشكتاش التركي، لكن تقارير صحفية أشارت إلى أن اللاعب الكاميروني يريد الرحيل عن النصر لأسباب عائلية.

وبحسب التقارير فإن النصر سيوافق على رحيل أبو بكر مقابل نيل 10 ملايين يورو.

ويريد فنربخشة التركي ضم أبو بكر في حال وافق النصر على بيعه نهائيًا.

وهبي الخزري بديل فينسينت أبو بكر في النصر

ويُفكر العالمي في ضم التونسي وهبي الخزري لاعب فريق سانت إيتيان الفرنسي في صيف 2022، كبديل لـ فينسينت أبو بكر خاصة أن عقده قارب على النهاية مع الفريق الفرنسي بحسب ما ذكرته صحيفة L’Equipe الفرنسية.

القيمة السوقية للاعب وهبي الخزري، 4.5 مليون يورو حسب موقع ترانسفير ماركت العالمي، ويتميز المهاجم التونسي بالمهارات العالية وتسديد الركلات الحرة المباشرة.

يذكر أن أبو بكر كان ارتبط اسمه بالانضمام إما لنادي نيوكاسل يونايتد الإنجليزي أو فنربخشة التركي أو باريس سان جيرمان الفرنسي.