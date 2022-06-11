أكدت الشركة السعودية للكهرباء أن ارتفاع الحرارة الملحوظ سبب انقطاع التيار في حي الياقوت بمحافظة جدة، وتم التعامل معها بشكل فوري.

وقالت الشركة في بيان لها ردًّا على تقرير منشور بصحيفة “المواطن“، بعنوان «شكاوى من انقطاع الكهرباء مع ارتفاع درجة الحرارة بعدة أحياء»: “نقدر لصحيفتكم الموقرة الدور الرائد الذي تضطلعون به في خدمة الإعلام الوطني الهادف، وللإيضاح حول الموضوع الذي تم نشره في صحيفتكم بتاريخ 11 يونيو 2022، تودُّ الشركة السعودية للكهرباء أن توضح بأن الارتفاع في درجات الحرارة الملحوظ في محافظة جدة ودخول موسم الصيف وزيادة الكثافة السكانية في منطقة شمال جدة أدى إلى ارتفاع بنسب عالية للأحمال في مناطق شمال وشرق وجنوب جدة”.

توفير مولدات احتياطية:

وأضافت: “أما فيما يخص حي الياقوت فتوضح الشركة بأنه حدث عطلان من بداية شهر يونيو 2022م، وتمت مباشرة حالات الانقطاع فورًا وإعادة التيار للمشتركين”.

وأكدت الشركة، أنها تسعى إلى رفع مستوى تعزيز الخدمة من خلال تدعيم المناطق التي ارتفعت بها الأحمال من خلال زيادة عدد مراكز الانطلاق وتوفير مولدات احتياطية وربط محول متنقل إضافي لدعم منطقة شمال جدة والإسراع في تمديد شبكات تعزيز للمناطق المتأثرة. كما تؤكد الشركة بأن جميع الانقطاعات يتم التعامل معها بشكل فوري، وتتم إعادة الخدمة لجميع المشتركين في أسرع وقت ممكن.

يذكر أن العديد من أهالي حي ياقوت في جدة عبروا عن استيائهم جراء انقطاع الكهرباء لفترة طويلة دون إشعارهم بحدوث الانقطاع أو المدة التي سينقطع فيها التيار.

شكاوى أهل حي ياقوت:

وتلقى حساب العناية بالمستفيدين في شركة الكهرباء السعودية عبر تويتر العديد من الشكاوى من أهالي الحي حيث قال وليد وافي: ”عطل في حي الياقوت لنا أكثر من ساعة بدون كهرباء”.

بدوره قال وليد حبيب: ”وتستمر معاناة أهل حي الياقوت في جدة بالانقطاع المتكرر للكهرباء. هل من المنطق انقطاع الخدمة في فصل الصيف؟ ووقت الاختبارات؟ واحنا دافعين فواتيرنا على الوقت”.