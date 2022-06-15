استعرضت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، الشروط التي يجب توافرها لإنهاء عقود العمل غير محددة المدة بين الطرفين.

شروط إنهاء عقد العمل

ونبهت الوزارة في انفوجراف شروط إنهاء العقد غير محدد المدة والتي تأتي كالتالي:

يجوز إنهاء العقود بسبب مشروع، وإشعار الطرف الآخر كتابيًا.

يجب إشعار الطرف الآخر قبل الإنهاء بمدة محددة في العقد وهي:

1- لا تقل عن 60 يومًا إذا كان أجر العامل يدفع شهريًا.

2- لا تقل عن 30 يومًا بالنسبة إلى غيره.

1- لا تقل عن 60 يومًا إذا كان أجر العامل يدفع شهريًا. 2- لا تقل عن 30 يومًا بالنسبة إلى غيره. عند عدم الالتزام بمدة الإشعار يتم تعويض الطرف المتضرر.

عند إنهاء العقد بسبب غير مشروع، يتم تعويض الطرف المتضرر.

حالات إنهاء عقد العمل

كما ينتهي عقد العمل، بحسب الموارد البشرية في حالة بلوغ العامل سن التقاعد وفق ما تقضي به أحكام نظام التأمينات الاجتماعية، ما لم يتفق الطرفان على الاستمرار في العمل بعد هذا السن.

وتتضمن حالات انتهاء عقد العمل أيضًا، حالات القوة القاهرة أو إغلاق المنشأة نهائيًّا أو إنهاء النشاط الذي يعمل فيه العامل ما لم يتم الاتفاق على غير ذلك.

إشعار من صاحب العمل

يذكر أنه إذا كان الإشعار من جانب صاحب العمل فيحق للعامل أن يتغيب خلال مهلة الإشعار يوماً كاملاً في الأسبوع أو ثماني ساعات أثناء الأسبوع وذلك للبحث عن عمل آخر مع استحقاقه لأجر هذا اليوم أو ساعات الغياب، بحسب الموارد البشرية.

ويكون للعامل تحديد يوم الغياب وساعاته بشرط أن يشعر صاحب العمل بذلك في اليوم السابق للغياب على الأقل ولصاحب العمل أن يعفي العامل من العمل أثناء مهلة الإشعار مع احتساب مدة خدمته مستمرة إلى حين انتهاء تلك المدة، والتزام صاحب العمل بما يترتب على ذلك من آثار وبخاصة استحقاق العامل أجره عن مهلة الإشعار.