حصل أحد نجوم موقع يوتيوب على ترخيص بناء لحفر نفق بين منزله وكوخ في حديقته.

نفق يدوي:

وأمضى كولين فورز ثلاث سنوات في حفر الممر يدويًّا تحت حديقة منزله في لينكولنشاير ببريطانيا بدون ترخيص.

والنفق على عمق 1.2 متر (4 أقدام) تحت سطح الأرض، ويمكن أن يتصل أيضًا بقبو خاص تحت الأرض قام فورز ببنائه.

وقال فورز: إنه أراد أن يبني النفق لأنه رأى أنه “سيكون أمرًا ظريفًا”.

وتظهر وثائق التخطيط من مجلس مقاطعة جنوب كيستيفين أنه تم التصريح ببناء قبو قبل ثماني سنوات، غير أن تشييد أنفاق تربط بين منزل فورز والكوخ والقبو لم يصدر لها تصريح.

وجاء في وثيقة أن “التصريح جاء بأثر رجعي، إذ تم تنفيذ جزء كبير من أعمال حفر النفق بالفعل”.

وراح فورز يوثّق التقدم الذي أحرزه في الحفر والبناء لمتابعيه بموقع يوتيوب، البالغ عددهم 12 مليونًا، بعد أن بدأ مشروع حفر النفق في نوفمبر 2018.

تفاعل إيجابي:

وفي البداية، كان النفق سرًّا، لكن الملايين شاهدوا بناءه منذ ذلك الحين. وقد أصبح النفق يربط حاليًّا خزانة مطبخه بكوخه.

وقال: إن تفاعل الناس مع مشروعه كان إيجابيًّا، مضيفًا: “إذا سألت الناس عن الأنفاق، ستعرف أنهم يحبونها”.

وقال فورز: إنه بنى قبوه الخاص في عام 2015 وحوّله إلى “الكهف المثالي لرجل”، إذ زوّده بتلفزيون بشاشة مسطحة ومجموعة طبول والعديد من أجهزة ألعاب الفيديو، وهو ما كان يحلم به في طفولته.

وقال: “اعتقدت أنه سيكون من المدهش لو تمكنت من الوصول إلى القبو دون الحاجة إلى السير في الخارج”.