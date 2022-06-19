كشفت تقارير إعلامية عن أن الحكم التشيلي روبيرتو توبار هو من سيدير مباراة الهلال والفتح الخميس المقبل في الجولة الـ29 من بطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وكشف الإعلامي والناقد الرياضي عبدالرحمن أباعود عبر حسابه في “تويتر” أن توبار صاحب الـ 44 عامًا سيدير المباراة التي تقام الخميس ويسعى الهلال للفوز فيها من أجل حسم لقب الدوري في الموسم الحالي، في ظل منافسة شرسة مع نادي الاتحاد.

حكم مباراة الهلال والفتح أدار لقاء سابق بـ كأس الملك

وسبق لـ توبار أن أدار مباراة الهلال والشباب في نصف نهائي كأس الملك لموسم 2021/2022 التي انتهت بفوز الهلال بنتيجة هدفين لهدف.

الهلال في المركز الثاني في جدول ترتيب دوري المحترفين برصيد 61 نقطة، أما الفتح ففي المركز السادس برصيد 35 نقطة.