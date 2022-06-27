كشفت لجنة الحكام بـ الاتحاد السعودي لكرة القدم عن حكام مباريات اليوم في الجولة الـ30 من بطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

حكام مباريات اليوم

وسيقود مباراة الطائي والحزم” عبد الله الحربي حكم ساحة، عيسى الخيبري، بليغ آل رمضان حكم مساعد، محمد البريدي حكم رابع، أحمد الرميخاني حكم فيديو، عبد العزيز البريه مساعد حكم الفيديو”.

وفي مباراة الفيحاء والاتفاق” سلطان الحربي حكم ساحة، بدر الشمراني وسعد السبيعي حكمان مساعدان، عبد الصمد بكري حكم رابع، ممدوح الشهدان حكم فيديو، عادل شراحيلي مساعد حكم فيديو”.

وفي مباراة الاتحاد والباطن ” الإسباني كارلوس ديل سيرو حكم ساحة، خوان يوستي، روبيرتو ألونسو حكمان مساعدان، عبد الله العويدان حكم رابع، جوان مارتينيز حكم فيديو، علي العلي مساعد لحكم الفيديو”.

وفي مباراة الشباب والأهلي ” الحكم محمد الهويش حكم ساحة، ياسر السلطان حكم مساعد، مفرح آل حسن حكم مساعد، عبد الله الخربوش حكم رابع، محمد الحربي حكم فيديو، مؤيد المسجن مساعد حكم الفيديو”.

وفي مباراة الهلال والفيصلي ” اليوناني أناستاسيوس سيديروبولس حكم ساحة، بوليكنوريس كوستاراس حكم مساعد، ديميترياديس لازاروس حكم مساعد، سلطان العكيري حكم رابع، اليوناني أرسطو ديامنتوبولوس حكم فيديو، سعد الشبرمي مساعد لحكم الفيديو”.

وفي مباراة النصر والفتح ” سامي الجريس حكم ساحة، عمر الجمل حكم مساعد، محمد العبكري حكم مساعد، خالد الجهني حكم رابع، عبد الله الشهري حكم فيديو، عماد عسكر مساعد حكم فيديو”.

وفي لقاء الرائد وأبها ” ماجد الشمراني حكم ساحة، هشام الرفاعي حكم مساعد، محمد المطرودي حكم مساعد، محمد القرني حكم رابع، محمد السماعيل حكم فيديو، حسن آل سلام مساعد حكم فيديو”.

وبلقاء ضمك والتعاون ” خالد الطريس حكم ساحة، عبد الرحيم الشمري حكم مساعد، محمد الوحيمر حكم مساعد، خالد صلوي حكم رابع، رائد الزهراني حكم فيديو، سعيد المهدي مساعد لحكم الفيديو”.