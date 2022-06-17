نفت هيئة الإعلام المرئي والمسموع رعاية جهات رسمية لفعالية ملتقى الإعلام الجديد التي أقيمت في الرياض يوم أمس مشيرة إلى أن الفعالية غير مرخصة وأنه جار استدعاء الجهات المنظمة واتخاذ الإجراءات اللازمة.

وقالت الهيئة : نظرًا لما يتم تداوله عن رعاية رسمية لملتقى إعلامي وتكريم لبعض مستخدمي التواصل الاجتماعي، تؤكد الهيئة أن هذا غير صحيح وأن الفعالية غير مرخصة، وجار استدعاء الجهات المنظمة واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم.

فعالية ملتقى الإعلام الجديد

وكان العديد من المواطنين والإعلاميين قد عبروا عن غضبهم من جوائز ملتقى الإعلام الجديد التي ذهبت إلى أشخاص لا علاقة لهم بممارسة العمل الإعلامي المهني خصوصاً مع ذكرهم أن الملتقى برعاية هيئة الصحفيين السعوديين وبموافقة وزارة الإعلام.

وتم تكريم عدد من الفنانين ومشاهير التواصل الاجتماعي باعتبارهم نماذج ناجحة من منتجي المحتوى بالرغم من عدم تقديم معظمهم لمحتوى هادف عبر وسائل التواصل بل إن بعضهم تسبب في مرات عدة في إثارة مشاعر المواطنين عبر مقاطع فيديو تتضمن مخالفات للقيم والأخلاق المرعية في المملكة.

غياب هيئة الصحفيين السعوديين

عادل بابكير مدير التحرير بصحيفة البلاد قال منتقدا الملتقى :” كيف تشارك هيئة الصحفيين السعوديين في حفل ملتقى الإعلام الجديد ولا يوجد أي شخص من المدعوين أو المكرمين حاصل على الرخصة المهنية الإعلامية أو ينتسب للهيئة !! أسماء لا علاقة لها بالإعلام نراها تتصدر مواقع الإعلاميين بمباركة من جهات المفترض أنها تحمي هذه المهنة وتحمي العاملين بها”. وردت عليه مغردة أخرى بالقول:” أشك ان الجوائز مشتراة لأن اللي تكرموا لا يمتون للإعلام أو الثقافة بأي صلة”

دعوة للتحقيق في الأمر

وطالب العديد من المغردين بأن يتم التحقيق في علاقة الملتقى بالجهات الرسمية حيث قالت إحدى المغردات:” نرجو التحقيق بشأن الملتقى وبيان هل هو مرخص؟ هل الجهة المنظمة مرخصة؟ وهل يحق لهم تكريم أي أحد نيابة عن وزارة الثقافة ووزارة الاعلام كما يدعون؟ هل وصل الإعلام السعودي لمستوى تكريم من يسيئ للذوق العام !”.

وعلقت الكاتبة تغريد الطاسان بسخرية على بعض الأسماء المكرمة بالقول:” أتمنى أن نعرف ما هو المحتوى الذي يجب أن يُقدم حتى يستحق صاحبه أن يكون رمزًا من رموز الإعلام ..!” بدوره قال ماجد آل شرف :” من المخزي والمعيب أن يتم تكريم كل من هب ودب ووضعهم كإعلاميين ومؤثرين في المجتمع وهم عكس ذلك وبمشاركة هيئة الصحفيين.” وتساءل:” أين دور وزارة الإعلام ومن الراعي لهذا الحفل ومامعاييره؟!! “.