أعلنت المديرية العامة لحرس الحدود مُمثلة في الإدارة العامة للقبول المركزي بوكالة وزارة الداخلية للشؤون العسكرية عن نتائج القبول المبدئي للوظائف العسكرية (رجال) على الرتب العسكرية (رقيب – وكيل رقيب – عريف – جندي) للتعيين عليها في مختلف مناطق المملكة، وذلك وفقاً للتفاصيل الموضحة أدناه.

أماكن العمل:

وأوضحت المديرية العامة لحرس الحدود أن الوظائف ستكون في مكة المكرمة، المدينة المنورة، جازان، عسير، تبوك، الشرقية، نجران، الحدود الشمالية)، وأخرى.

رابط الاستعلام:

وأوضحت المديرية العامة لحرس الحدود مُمثلة في الإدارة العامة للقبول المركزي بوكالة وزارة الداخلية للشؤون العسكرية، أنه يمكن الاستعلام عن النتائج من خلال الرابط التالي (اضغط هنا).