علق نجم الأخضر، عبدالله الحمدان، على خسارة منتخب السعودية ضد كولومبيا وديًّا، متمنيًا تحقيق نتيجة أفضل في المواجهات المقبلة.

عبدالله الحمدان يعلق على الخسارة:

وقال عبدالله الحمدان: “الحمد لله على كل حال، هارد لك للجماهير السعودية، وفي مثل هذه المباريات الاستعدادية لكأس العالم لا نبحث عن النتيجة بل عن المستوى، ونأمل أن نكون قد استفدنا منها”.

وتابع عبدالله الحمدان حديثه عن مباراة السعودية ضد كولومبيا لقنوات SSC، قائلًا: “سنحاول أن نعطي مستوى ونتيجة في المباريات الودية الاستعدادية القادمة بإذن الله”.

وعن اختلاف أسلوب لعب الأخضر عن التصفيات الآسيوية بوجود ثنائي هجومي فقط، قال: “بالتأكيد، من الممكن أن تختلف الأدوار لكن نفس المجموعة والطريقة داخل الملعب، ومن يتواجد في الملعب يحاول تقديم كل ما لديه وإثبات نفسه”.

واختتم عبدالله الحمدان تصريحاته قائلًا: “في أي مركز سواء كمهاجم أو كجناح أو خلف المهاجم، أنا جاهز لخدمة الوطن، وهذه خبرات اكتسبها مع الوقت”.

السعودية ضد كولومبيا:

ولعب منتخب السعودية الأول لكرة القدم ضد نظيره الكولومبي، مساء اليوم الأحد، على ملعب نويفا كوندومينا في مدينة مورسيا الإسبانية، وخسر الأخضر بهدف دون رد، ويمكن الاطلاع عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

ومن المقرر أن يلعب الأخضر ضد منتخب فنزويلا الأول لكرة القدم، في التاسع من شهر يونيو الجاري، على ملعب نويفا كوندومينا أيضًا، قبل أن يعود إلى السعودية بعد نهاية معسكره الإعدادي في إسبانيا.