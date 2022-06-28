أعلن نادي أبها، اليوم الثلاثاء، عن رحيل حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم، المغربي عبد العالي المحمدي رسميًا عن صفوفه.

عبالعالي المحمدي يغادر الفريق

وحرص نادي أبها على توديع الحارس المغربي بعد 3 مواسم قضاها في صفوفه، ونشر مقطع فيديو عبر حسابه على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، وقال: “شكرًا عبد العالي المحمدي.. كنت الحارس الأمين والسد المنيع”.

وشارك عبد العالي المحمدي صاحب الـ30 عامًا، مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي أبها في 88 مباراة بجميع المسابقات ونجح في الحفاظ على نظافة شباكه 15 مرة، واهتزت شباكه 144 مرة.

أبها في الدوري

وظهر الفريق الأول لكرة القدم بنادي أبها هذا الموسم بشكل جيد، حيث أنهى دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين في المركز التاسع برصيد 35 نقطة، من الفوز 9 مرات، التعادل 8 مرات والخسارة 13 مرة.

وتطمح إدارة نادي أبها في تدعيم صفوف الفريق الأول لكرة القدم بصفقات قوية خلال فترة الانتقالات الصيفية، أملًا في مواصلة التألق خلال منافسات الموسم الرياضي الجديد.