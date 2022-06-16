مشاعر تحمل معاني الحب والتقدير والبر بالوالدين، جسّدتها الطالبة عبير العنزي الأولى على دفعتها بكلية الطب بجامعة تبوك.

الطالبة عبير العنزي، تم تكريمها من سمو أمير المنطقة الأمير فهد بن سلطان بن عبد العزيز، ولكنها طلبت من سمو الأمير أن يصعد والدها للسلام عليه بمنصة التكريم، مؤكدة أن برها وفخرها بوالدها هو أكبر نجاح”.

وعلق الفنان والإعلامي فايز المالكي على المقطع، بقوله “مبررررروك للوطن ولك ولوالديك يادكتوره خريجة كلية الطب بتبوك”.

مبررررروك للوطن ولك ولوالديك

يادكتوره

خريجي كلية الطب #تبوك pic.twitter.com/6f9u6r5VY1 — فايز المالكي (@fayez_malki) June 16, 2022

برها بوالدها أكبر نجاح

وتفاعل هيثم سفر المستشار العسكري مع المقطع بقوله “عبير العنزي الأولى على دفعتها كلية الطب جامعة تبوك تم تكريمها من سمو أمير المنطقة ثم طلبت من سمو الأمير أن يصعد والدها للسلام عليه… برها وفخرها بوالدها هو أكبر نجاح – الله يحفظهم”.

فخر وتقدير للوالد

وقال د. بسام الرشيد أستاذ المناهج وطرق التدريس المساعد، رئيس قسم تطوير الذات، رئيس لجنة الدراسات العليا بكلية التربية بجامعة الجوف “الطالبة عبير العنزي الأولى كلية الطب جامعة تبوك تم تكريمها من سمو أمير المنطقة، طلبت من سموه صعود والدها للسلام عليه فخراً وتقديراً لوالدها”.

أصالة السعوديين

وتفاعل مغرد مع المقطع وعلق بقوله “مقطع لطيف جدا يبين مدى أصالة السعوديين”.

وغرد أبو تركي بقوله “ما شاء الله تبارك الله.. يالله ما في مثل الأب.. سبحان الله.. الله يفرحك فيها ووفقها بحياتها ماشاء الله تبارك الله”.

تأثر أمير تبوك

يذكر أن الأمير فهد بن سلطان بن عبد العزيز أمير منطقة تبوك، تأثر خلال حفل تخريج الدفعة السادسة عشرة من طلاب وطالبات جامعة تبوك، والبالغ عددهم 6105 خريجين وخريجات، يمثلون حملة درجة البكالوريوس وحملة درجة الماجستير وخريجي الدبلومات والانتساب للعام الجامعي 1443هـ، وخاصة بعد ما شاهده من الخريجين وهم يمرون من أمامه مرددين السلام عليه.

وبعد انتهاء المسيرة شاهد أمير تبوك بعض الخريجين والخريجات يقومون بالسلام على والديهم بالأحضان؛ ودمعت عيناه وهو يشاهد الفرحة في أعين الخريجين والخريجات وذويهم، سائلاً الله لهم التوفيق في حياتهم القادمة.

وتداول البعض صورة أمير تبوك العفوية والتي تم التقاطها من قبل المصورين وأجمعوا فيها أن الأمير فهد بن سلطان هو أب لجميع الخريجين والخريجات ودموعه غالية عليهم جميعاً وخصوصاً وهو يرعى حفل تخرجهم وفرحتهم بالتخرج، مؤكدين أن مشاركته لهم في هذه الليلة فرحة استثنائية لهم.