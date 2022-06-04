تشهد تجربة “هوت ويلز” Hot Wheels في موسم جدة إقبالاً كبيراً من الزوار من فئة الشباب والشابات وعشاق أجواء التنافس والمغامرة، وتختص فعالية “هوت ويلز” لمغامرات السيارات والدراجات النارية ضمن فعاليات منطقة سيتي ووك.

نصف ساعة لكل عرض:

ويستغرق زمن الفعالية نصف ساعة لكل عرض مقدم، ويتم استعراض قصص التحديات بين شخصيات “هوت ويلز” الشهيرة حيث تقدم عروضها للزوار يوميًا من الساعة الـ 06:00 مساءً، الـ 12:00 صباحًا، وتستمر الفعالية حتى الـ 30 من شهر يونيو.

هوت ويلز:

وتتمثل تجربة “هوت ويلز” في التحدي بين شخصيات هوت ويلز المعروفة من خلال عروض السيارات والدراجات النارية، وتقع ضمن فعاليات موقع جدة لايف في منطقة سيتي ووك، وتستقطب يومياً العديد من الشباب من الجنسين وعشاق المغامرات من خلال التحدي بين شخصين باللعب مباشرة عبر سيارات ودراجات نارية مصممة بتقنيات حديثة ومطابقة لمواصفات السلامة مخصّصة لهذه التجربة المثيرة.