أكد المركز السعودي لكفاءة الطاقة “كفاءة”: أن قياس “كفاءة الطاقة” في مواد العزل الحراري يتم من خلال “الانتقالية الحرارية” لعناصر البناء الخارجية كافة، أي ما يُعرف علميًا بـ(U-Value)؛ فكلما انخفضت قيمة معامل انتقال الحرارة (U-Value) زادت كفاءة الطاقة لمادة البناء.

تخفيض الطاقة المستهلكة:

وبيّن أن تطبيق العزل الحراري في المباني يسهم في تخفيض الطاقة الكهربائية المستهلكة في أجهزة التكييف، والتدفئة بين 30 إلى 40%، كما أن استخدام الزجاج المزدوج والعاكس للحرارة يخفض حتى 5% من استهلاك المكيف للكهرباء.

وأوصى المركز السعودي لكفاءة الطاقة، أصحاب المباني، باستخدام الألوان الخارجية الفاتحة للمبنى لأنها تقلل من امتصاص الحرارة (كسب حراري).

تكلفة العزل الحراري:

وأكد أنه بحسب الدراسات الحديثة؛ فإن تكلفة العزل الحراري في المباني (الجدران، الأسقف، النوافذ) تتراوح بين 3 إلى 5% من التكلفة الإجمالية للمبنى، وهي تكلفة مقبولة نظرًا للفوائد الجمة التي ستعود على المواطن والوطن جراء تنفيذ تطبيقات العزل الحراري وإشاعة استخدامه.