كشف القانوني الرياضي يعقوب المطير عقوبة تهدد نادي الاتحاد بعد التفاوض مع اللاعب أحمد شراحيلي مدافع نادي الشباب.

#ملعب_SBC | يعقوب المطير – مختص في القانون الرياضي :

قضية أحمد شراحيلي بين #الشباب و #الاتحاد تشبه قضية مورينهو مع آشلي كول في المفاوضات الغير قانونية والغير شرعية#قناة_SBC pic.twitter.com/V3cGMzeGUD — #ملعب_SBC (@sbcsport) June 16, 2022

تعود القصة إلى يناير الماضي، بعدما أعلن الشباب أنه لن يجدد عقد مدافعه بعدما فضّل الأخير الانتقال لنادٍ آخر.

وقال يعقوب المطير لـ برنامج ” ملعب SBC” : ” قضية شراحيلي بين الشباب والاتحاد تُشبه تفاوض البرتغالي جوزيه مورينيو مدرب تشيلسي الإنجليزي في 2004 مع الإنجليزي آشلي كول لاعب آرسنال، وكان التفاوض وديًا، لكن الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم عاقب مورينيو وتشيلسي وآشلي كول بسبب الإخلال بطريقة المفاوضات”.

وأضاف المطير: ” الاتحاد قد يعاقب إذا ثبت تفاوضه قبل الفترة الحرة للاعب، ولكن لا يمكن الحديث بشكل كامل عن القضية لأنها منظورة حاليًا”.

وكان عبد الله الخليفة وكيل أعمال أحمد شراحيلي علق على ما تردد قائلًا عبر حسابه في “تويتر”: “على رسلكم يا قوم”.

يذكر أن الاتحاد كان تعاقد مع مدافع الشباب حتى عام 2025.