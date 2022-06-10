تأمل الجماهير الأهلاوية في استعادة المهاجم السوري عمر السومة لبريقه خلال الفترة المقبلة، وقيادة الفريق الأول لكرة القدم لتحقيق الفوز.

عمر السومة سلاح الأهلي

وعلى الرغم من تراجع مستوى عمر السومة خلال منافسات الموسم الرياضي الحالي، إلا أن الجماهير تطمح بتألقه في المباراتين المتبقيتين، ودعمته بعد أنباء رحيله عبر موقع التدوينات القصيرة “تويتر”.

وكتب بدر التركي: “التاريخي عمر السومة إن شاء الله يكون في الموعد ويلجم كثيرًا من الأفواه المنتقدة للاعب”، وقال خالد العبدلي: “السومة الأسطورة أحد الفرسان النبلاء في تاريخ الدوري ككل وسيقاتل من أجل الملكي والجماهير حتى آخر لحظة وبعدها لكل حادثٍ حديث”.

وقال أحمد محمد عسيري: “لازال الكابتن عمر السومة يواصل غيابه الفني داخل أرض الملعب، وصيامه عن التهديف.. التراجع المخيف في مستوى السومة هذا الموسم أثر كثيرًا على نتائج الأهلي باعتباره هداف الفريق الوحيد”.

وتابع تغريدته قائلًا: “يجب أن تكون للسومة ( بصمة ) في اللقاءين القادمين أمام الرائد والشباب، وأن يساعد فريقه بأهداف حاسمة”.

الأهلي يسعى لتجنب الهبوط

ويُعاني الراقي من تراجع النتائج هذا الموسم، ويسعى لتحقيق الفوز في مبارياته المتبقية ضمن منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، لضمان البقاء وسط الكبار الموسم المقبل.

ويحتل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي المركز الـ11 في جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 31 نقطة من الفوز في 6 مباريات والتعادل 13 مرة، فيما خسر 9 لقاءات.