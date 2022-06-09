تجذب استثمارات السعودية أنظار المحللين والاقتصاديين العالميين في كل خطوة تقوم بها من أجل زيادة استثماراتها في إطار خطة رؤية المملكة 2030، وبمجرد ظهور تقارير تفيد بشراء صندوق الاستثمارات العامة حصة في شركة Embracer Group قام محللون بتفسير هذه الخطوة وأهميتها وعوائدها على المملكة.

تفاصيل صفقة الاستثمار في شركة Embracer Group

ويواصل صندوق الاستثمارات العامة إنجازاته من خلال الاستثمار في شركات الألعاب حيث قالت وكالة بلومبرغ إنه يقوم بالاستحواذ على حصة من مجموعة Embracer السويدية للألعاب.

وقال تقرير الوكالة إن صفقة الاستحواذ على الحصة البالغة 8.1% من الشركة بلغت 1.05 مليار دولار، مما يجعل المملكة ثاني أكبر مالك لشركة الألعاب السويدية.

عوائد مدهشة لاستثمار السعودية في Embracer Group للألعاب

قال مؤسس Embracer والرئيس التنفيذي للمجموعة، لارس فينجايفورس إن استثمار المملكة يمكن الشركة من مواصلة تنفيذ استراتيجيتها بشكل استباقي من موقع قوة عبر صناعة الألعاب العالمية.

وهذه الشركة مسؤولة عن الألعاب التالية والتي لا بد أنك رأيت أو سمعت عن واحدة منها من قبل مثل: Catan Studio وCatan وZ-Man Games وPandemic وTomb Raider و Deus Ex و Thief، كما أنها مسؤولة عن إنتاج كل من Dark Horse ،Hellboy، وThe Umbrella Academy.

مركز إقليمي في السعودية

وستُمِكن الصفقة من إنشاء مركز إقليمي للشركة في المملكة، بحيث يمكنها القيام باستثمارات أخرى عبر منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وكل تلك العوائد الضخمة والمهولة سيكون للملكة منها نصيب، وهو ما يسهم في تنوع الدخل بعيدًا عن النفط ووفقًا للرؤية.

صفقات صندوق الاستثمارات في شركات الألعاب

يقوم صندوق الاستثمارات العامة بشكل مطرد بشراء حصص في شركات ألعاب الفيديو وشركات الرياضات الإلكترونية في جميع أنحاء العالم، ويأتي ذلك من ضمن خطط المملكة لتوسيع اقتصادها.

وهذه الصفقة ليست الأولى، وغالبًا لن تكون الأخيرة، فمن قبل اشترت المملكة ممثلة في صندوق الاستثمارات العامة حصصًا في مجموعة Modern Times Group والتي توصف بأنها شركة تشكل مستقبل الترفيه، حيث اشترت قسم الرياضات الإلكترونية للشركة السويدية.

ومن السويد إلى اليابان حيث قام الصندوق بالاستثمار في حصة 5.1% في شركة نينتندو الشهر الماضي، وذلك بعد شراء الأسهم في شركتي Capcom وNexon اليابانيتين، بالإضافة أيضًا إلى شراء 96% من شركة التطوير اليابانية SNK.

بالإضافة إلى الاستثمار في شركات أخرى مثل Activision Blizzard و Electronic Arts و Take-Two.