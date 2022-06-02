أُسدل الستار على مشوار النجم الويلزي غاريث بيل مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد، بعد مسيرة مميزة عطلتها سلسلة الإصابات التي عانى منها.

الرحيل عن ريال مدريد

وكان ريال مدريد قد تعاقد مع غاريث بيل في 2013، قادمًا من الفريق الأول لكرة القدم بنادي توتنهام الإنجليزي، في صفقة وصلت إلى 65 مليون يورو، إلا أن لعنة الإصابات لم تتوقف طوال فترة تواجده في المرينغي.

وأعلن النجم الويلزي بالأمس عن رحيله عن صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد، ووجه رسالة إلى الجماهير، مبديًا سعادته بأنه أصبح جزءًا من تاريخ النادي، ويمكن الاطلاع عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

غاريث بيل يتألق والإصابات تعطله

وعانى غاريث بيل من سلسلة إصابات منذ بداية مسيرته مع ريال مدريد، وصلت إلى 30 إصابة حتى رحيله، حيث انضم إليه مصابًا بالفعل، إلا أنه تألق في ظهوره الأول معه، وبعد شهر أُصيب مجددًا وغاب لمدة أسبوعين.

وتألق غاريث بيل بشكل لافت في الموسم التالي، ولم يغب عن الفريق سوى في 3 مباريات فقط، لمعاناته من إصابة في أوتار الركبة، وتعرض لأكثر من إصابة في موسم 2015/ 2016، ليغيب فترة طويلة.

وازدادت إصابات النجم الويلزي في موسم 2016/ 2017، وغاب عن ريال مدريد في 29 مباراة، وتسببت الإصابة في غيابه عن 6 لقاءات فقط الموسم التالي، إلا أنه كان فقد مكانه في التشكيلة الأساسية مع زين الدين زيدان.

وغاب غاريث بيل عن الفريق للإصابة في 8 مباريات موسم 2017/ 2018، وابتعد عن ريال مدريد 13 مباراة للإصابة، وفقد مكانه في التشكيلة الأساسية الموسم التالي، قبل أن يتم إعارته إلى توتنهام لمدة موسمين، وعاد هذا الموسم، وابتعد بسبب الإصابات، حيث شارك لدقائق معدودة.

وخاض غاريث بيل 258 مباراة، وسجل 106 أهداف، وتوج بـ3 ألقاب لكل من؛ الدوري الإسباني، كأس إسبانيا، كأس السوبر الإسباني وكأس السوبر الأوروبي، وكأس العالم للأندية 4 مرات، ودوري أبطال أوروبا 5 مرات.