أعلنت الإدارة العامة للمرور، اليوم السبت، عن انطلاق مزاد اللوحات الإلكتروني، غدًا الأحد، وذلك عبر منصة أبشر التي تمكّن الراغبين في شراء اللوحات المميزة من المشاركة في المزاد إلكترونيًّا.

ونشرت الإدارة إنفوجراف على حسابها بموقع “تويتر”، تعلن فيه طرح مزاد اللوحات الإلكتروني، والذي من المقرر أن يبدأ غدًا الأحد الموافق 19 يونيو حتى يوم الأربعاء الموافق 22 يونيو.

الوصول لخدمة مزاد اللوحات الإلكتروني:

وأوضحت أن طريقة الوصول للخدمة تتم على 3 خطوات هي: