حرص مهاجم الهلال السابق، الفرنسي بافيتيمبي غوميز، على تهنئة المنتخب السعودي تحت 23 عامًا بعد الفوز بلقب كأس آسيا.

غوميز يهنئ الأخضر بالفوز:

وعلق غوميز على فوز الأخضر، قائلًا: “ألف مبروك للفريق بأكمله، ووزير الرياضة الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، ورئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم، ياسر المسحل”.

وتابع غوميز عبر حسابه الخاص على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، قائلًا: “هذا الانتصار العظيم مثال جميل وملهم للأجيال القادمة”.

الأخضر يحصد اللقب للمرة الأولى:

ونجح منتخب السعودية في التتويج بلقب كأس آسيا تحت 23 عامًا، بعد الفوز على أوزبكستان في المباراة النهائية التي أُقيمت على ملعب “ميلي ستاديوم”، اليوم الأحد، بهدفين دون رد سجلهما أحمد الغامدي وفراس البريكان.

وكان وزير الرياضة، الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل قد توجه بتقديم مكافأة مالية كبيرة للاعبي منتخب السعودية وسعد الشهري بمناسبة الفوز باللقب للمرة الأولى، ويمكن الاطلاع عبر الرابط التالي (اضغط هنا).