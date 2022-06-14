حدّدت كلية الاتصالات والإلكترونيات بجدة مواعيد باب القبول والتسجيل لدرجتي البكالوريوس والدبلوم التقني الصباحي والمسائي للفصل التدريبي الأول من العام التدريبي 1444هـ، بداية من تاريخ 1434/12/18 هـ حتى تاريخ 12/22/ 1443هـ، ومواعيد القبول لدرجة الدبلوم والتي ستبدأ بتاريخ 1434/12/25هـ حتى 14434/12/29هـ.

رابط التسجيل

وأكد عميد كلية الاتصالات والإلكترونيات بجدة المهندس خالد بن مسفر الغامدي، أهمية الالتزام بصحة المعلومات المسجلة خلال التقديم والتسجيل على موقع المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني على الرابط التالي (هنا).