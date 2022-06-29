قالت وكالة فرانس برس: إن مدينة العلا في السعودية تتحول إلى مركز فنون من الدرجة الأولى، وهو ما يسهم تدريجيًّا في تحويل السعودية إلى وجهة فنية عالمية، وذلك بفضل وادي الفنون.

وتابع التقرير: تُعد العلا نقطة جذب سياحية ناشئة ضمن إطار خطة رؤية 2030، وهي مشهورة بمقابرها النبطية القديمة المنتشرة وسط جبال ووديان من الحجر الرملي، وهي في طريقها للتحول إلى كونها مركز فنون من الدرجة الأولى، مكتمل بمنتجعات بيئية فاخرة ومسرح فاخر مغطى بألواح عاكسة.

وادي الفنون في العلا:

وقال تقرير فرانس برس: يهدف المشروع في العلا، المعروف بوادي الفن أو وادي الفنون، إلى أن يغطي 65 كيلومترًا مربعًا (16000 فدان) من الصحراء السعودية بنماذج جديدة من ما يُطلق عليه فن الأرض، وهي الحركة التي سعت إلى لإخراج الفن من صالات العرض إلى الطبيعة.

وتابع: وجود مشروع فني ضخم مثل وادي الفن في صحراء المملكة هو علامة على تغير الزمن، وفقًا للأهداف التي تنص عليها الرؤية السعودية.

ويشارك في هذا المشروع الفني، فنانون سعوديون وآخرون عالميون، ومن ضمن الأسماء هناك: الفنان السعودي أحمد ماطر، ومنال الضويان، والفنانة المجرية الأمريكية أغنيس دينيس، التي اشتهرت في ثمانينيات القرن الماضي بزرع وحصد فدانين من القمح على بعد بنايات فقط من وول ستريت.

وعن ذلك قال أحمد ماطر: دعم الدولة لنا يعد مصدر ارتياح مرحبًا به بعد سنوات من الجهد للوصول إلى الجماهير السعودية وتنمية مشهد فني محلي نابض بالحياة، هذا هو التغيير المطلوب.

وقالت القيّمة إيونا بلازويك، وهي المنسقة السابقة لمعرض وايت تشابل في لندن: إن أعمال وادي الفن يتم عرضها في نطاق طموح، والمشروع الفني لديه رؤية، متابعة: أعتقد أن الناس سيرغبون في القدوم والاحتفال بهذا التغيير والتعرف على الفنانين السعوديين.