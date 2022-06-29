من المقرر أن يستطلع المسلمون في أنحاء العالم، مساء اليوم الأربعاء، هلال شهر ذي الحجة لعام 1443 هجريًا بعد صلاة المغرب، فساعات قليلة ويحمل الهلال للجميع البشرى والفرصة العظيمة لجميع المسلمين لاغتنامها في فعل الخيرات والطاعات.

تحري رؤية هلال ذي الحجة

ودعت المحكمة العليا عموم المسلمين في جميع أنحاء المملكة في وقت سابق، إلى تحري رؤية هلال شهر ذي الحجة مساء اليوم الأربعاء الموافق 30 ذي القعدة 1443هـ.

وتعتبر عشر ذي الحجة من المحطات الإيمانية التي يجب أن يتوقف عندها المسلم ليتخفف من ذنوبه، ويتزود من الخير والأجر، حيث يستحب على المسلم أن يحرص على عدد من الأعمال لينعم بفضل عشر ذي الحجة.

فضل صيام عشر ذي الحجة

ويعد الصيام في عشر ذي الحجة، من أفضل الأعمال التي يجب على المسلم أن يتبعها، حيث يدخل في جنس الأعمال الصالحة المستحبة بعشر ذي الحجة، بل هو من أفضلها.

وذكرت رئاسة شؤون الحرمين في إنفوجراف لها، أن الله أضاف الصوم إلى نفسه لعظم شأنه وعلو قدره، فقال سبحانه في الحديث القدسي: “كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به”.

وخص النبي محمد، صيام يوم عرفة من بين أيام عشر ذي الحجة بمزيد من العناية، وبين فضل صيامه بالقول: “صيام يوم عرفة أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله والتي بعده”.

وعليه فيسن للمسلم أن يصوم تسع ذي الحجة، لأن النبي حث على العمل الصالح فيها.

يوم النحر

كما ذهب الفقهاء إلى استحباب صيام عشر ذي الحجة باستثناء يوم عيد الأضحى المبارك؛ أي يوم النحر، إذ يحرم على المسلم أن يصوم يوم العيد باتفاق الفقهاء.