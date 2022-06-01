اقترب مدرب فريق الفتح السابق، البلجيكي يانيك فيريرا من العودة للتدريب في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين في الموسم المقبل.

فيريرا يقترب من تدريب الخليج

وكان نادي الفتح قد فسخ العقد مع فيريرا بالتراضي بين الطرفين في يناير الماضي، بعد تراجع نتائج الفريق الأول لكرة القدم في الدوري، ويمكن الاطلاع على التفاصيل عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

وأكدت تقارير صحافية، اليوم الأربعاء، أن نادي الخليج اقترب من التعاقد مع يانيك فيريرا، لقيادة الفريق الأول، وهو ما أكده نواف التميمي عبر “تويتر”، وتباينت ردود فعل الجماهير؛ حيث أكد البعض أنه سينجح ويقدم أداء مميزًا، فيما أبدى البعض تخوفه من طريقة اللعب.

وتواجد يانيك فيريرا في السعودية مؤخرًا، حيث حضر من المدرجات مباراة الفتح ضد الاتحاد ضمن منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، والتي انتهت بالتعادل بنتيجة 4/4.

الخليج يتأهل لدوري المحترفين

وتوج الفريق الأول لكرة القدم بنادي الخليج بلقب الدوري هذا الموسم، بعد احتلاله المركز الأول برصيد 66 نقطة، من الفوز في 18 مباراة والتعادل 12 مرة، وخسر 8 مرات، ونجح في تسجيل 51 هدفًا، واستقبل 36 هدفًا.

وتأهل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الخليج إلى دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، بجانب العدالة صاحب المركز الثاني والوحدة الثالث.