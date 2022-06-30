يُنافس مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر، الكاميروني الدولي فينسنت أبو بكر على جائزة أفضل لاعب في إفريقيا لعام 2022.

المرشحون لجائزة الأفضل

وكشف الاتحاد الإفريقي لكرة القدم “كاف”، اليوم الخميس، عن المرشحين لجائزة أفضل لاعب في القارة، وشهدت تواجد فينسنت أبو بكر، ومواطنيه كارل توكو إيكامبي وأندري فرانك إنجيسا، والغيني نابي كيتا.

وتضم قائمة المرشحين الرباعي المصري، محمد صلاح، محمد النني، محمد الشناوي ومحمد عبدالمنعم، والخماسي السنغالي؛ ساديو ماني، كاليدو كوليبالي، إدواردو ميندي، نامبليس ميندي وساليو سيس.

ويتواجد الجزائري رياض محرز، التونسي علي معلول، الرباعي المغربي أشرف حكيمي، سفيان بوفال، يحيى جبران وياسين بونو، النيجيري موسيس سيمون، ثلاثي بوركينا فاسو، برتران تراوري، بلاتي تراوري وإدموند تابسوبا.

كما ضمت القائمة، يوسف ماتسينجاما “جزر القمر”، والثنائي الإيفواري سيباستيان هالر وفرانك كيسي، الجامبي موسى بارو، بالإضافة إلى الثلاثي المالي أليو ديانج، هاماري تراوري ويفيس بيسوما.

فينسنت أبو بكر يتألق

وتألق فينسنت أبو بكر بشكل لافت مع المنتخب الكاميروني الأول لكرة القدم خلال منافسات بطولة كأس الأمم الإفريقية 2022، وحقق العديد من الأرقام القياسية، ويمكن الاطلاع على التفاصيل عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

كما ساهم فينسنت أبو بكر في احتلال الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر للمركز الثالث في جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين من الفوز في 19 مباراة، وتعادل في 4 لقاءات، وخسر 7 مواجهات.