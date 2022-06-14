أُثير حالة من الجدل مؤخرًا، بسبب مطالبة إدارة نادي الشباب برئاسة خالد البلطان في شكواها أمام لجنة الاحتراف وأوضاع اللاعبين في الاتحاد السعودي لكرة القدم، نادي الاتحاد واللاعب أحمد شراحيلي بتعويض مالي ضخم.

الشباب يصعد الأمور ضد الاتحاد وشراحيلي:

وأكدت تقارير صحافية أن نادي الشباب طالب بالحصول على 20 مليون ريال، بسبب انتهاك حقوقه ومخالفة عقود الدعاية والإعلان، بجانب مليون ريال غرامة على الاتحاد بسبب “التحايل على قواعد الانتقال”.

كما أشارت إلى طلب الشباب بمنع الاتحاد من تسجيل لاعبين لفترتين، وإيقاف أحمد شراحيلي لـ6 أشهر، مع مخاطبة لجنة الاحتراف البنك المركزي للكشف عن المبالغ المالية في حسابات اللاعب آخر 8 أشهر، بجانب العديد من الأمور الأخرى في الشكوى.

الأمير يعلق على تصعيد الشباب:

وأبدى أحمد الأمير، القانوني والباحث في لوائح الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”، رأيه في هذه الأزمة، وتساءل: “هل يحق للشباب مطالبة لجنة الاحتراف بمخاطبة البنك المركزي في شكوى شراحيلي؟”.

وتابع عبر حسابه الخاص على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”: “نعم يحق له ذلك متى ما رفض اللاعب تزويد اللجنة بكشوفات حسابه البنكي ومداخيله المالية، ويجب على اللجنة مراسلة البنك المركزي في هذه الحالة.. م1/ 1/ 125 لائحة الانضباط”.