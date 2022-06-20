نجح الوحدة في الساعات الأولى من صباح اليوم الاثنين في ضم فيصل فجر، نجم منتخب المغرب، من أجل دعم صفوف الفريق خلال الموسم الرياضي المقبل.

وتعاقد فارس مكة رسميًا مع صانع الألعاب المغربي، ويمتد حتى 2024.

كواليس الأزمة

وقبل 3 سنوات، كان فجر دخل في خلاف مع مواطنه عبد الرزاق حمد الله أثناء تواجد الثنائي في معسكر منتخب المغرب لبطولة كأس أمم إفريقيا 2019 التي أُقيمت في مصر.

مواجهة الاتحاد والوحدة في دوري المحترفين موسم 2022/2023 ستعيد ذكريات سيئة لـ حمد الله بسبب الخلاف الذي حدث بينهما في 2019.

وقبل كأس أمم إفريقيا 2019، نشبت أزمة كبيرة داخل صفوف معسكر المنتخب المغربي، أسفرت عن خروج حمد الله من قائمة المغرب لاعتراضه على أسلوب زميله فيصل فجر خلال مواجهة جامبيا الودية، التي خسرها الأسود بهدف دون مقابل.