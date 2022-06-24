كشفت أرقام وزارة الصحة عن حصول قرابة 15 مليون شخص على الجرعة الثالثة المعززة بنسبة تقترب من 42 % من إجمالي سكان المملكة.

وبحسب موقع إحصاءات كورونا فقد بلغ إجمالي الجرعات 66,700,629 جرعة حيث حصل على الجرعة الأولى 26,713,922 شخصًا بنسبة تحصين 75% ، فيما حصل 25,082,132 شخصًا على الجرعة الثانية بنسبة 70%، بينما بلغ عدد من حصلوا على الجرعة الثالثة 14,904,575 شخصًا بنسبة 41.8%.

حالات كورونا الجديدة

وكشفت وزارة الصحة اليوم، عن تسجيل (927) حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية، كما أعلنت عن تعافي (1004) حالات، كما تم تسجيل 3 حالات وفاة جديدة، ليصل بذلك عدد الوفيات الإجمالي إلى (9,198) فيما وصل إجمالي الحالات المؤكدة في السعودية إلى (790,223) حالة، تعافى منهم (771,078) حالة، بينما وصل عدد الحالات النشطة إلى (9,947) حالة فيما وصل عدد الحالات الحرجة إلى (149) حالة.