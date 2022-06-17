كشف نادي الهلال عن قرار رسمي اتخذه المدرب الأرجنتيني رامون دياز، بعد فوز أزرق الرياض على الشباب بنتيجة 4/ 3.

وأعلن حساب النادي في “تويتر” أن رامون دياز قرر منح لاعبي الفريق الكروي الأول راحة من التدريبات غدًا السبت، على أن يعود الأزرق للتدريبات بعد غد الأحد.

وغاب عن مواجهة الشباب كل من سلمان الفرج والكوري الجنوبي جانغ هيون سو والبرازيلي ماثيوس بيريرا.

ملخص مباراة الهلال والشباب:

وأنهى الهلال الشوط الأول متقدمًا على الشباب بنتيجة (2/ 1)، في مباراة ودية مغلقة تجمع بين الفريقين على ملعب الأمير فيصل بن فهد بالملز، في إطار الاستعداد لاستئناف مباريات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وسجل ميشايل ثنائية أزرق الرياض بالشوط الأول.

وفي الشوط الثاني، سجل أزرق الرياض هدفين عبر ميشايل والمالي موسى ماريجا، بينما سجل الشباب ثنائية.