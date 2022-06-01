في ظل المنافسة القوية بين فريقي الهلال والاتحاد على نيل لقب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، كشفت تقارير إعلامية عن قرار مفاجئ في ظل تنافس الفريقين على اللقب في موسم 2021/ 2022.

وذكر برنامج ملعب SBC أن الاتحاد السعودي لكرة القدم قرر وضع كأسين للدوري، في الرياض وجدة؛ في حال تأجل حسم اللقب، إلى الجولة الأخيرة.

وسيواجه الاتحاد فريقي الاتفاق والباطن في الجولتين الـ29 والـ30، أما أزرق الرياض فسوف يواجه فريقي الفتح والفيصلي.

وفي وقت سابق، تسببت خسارة نادي الاتحاد من الطائي وفوز الهلال على أبها في الجولة الـ28 لـ بطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، في أزمة للعميد بسبب عدم قدرته على حسم الدوري في آخر جولتين.

الهلال وصيفًا رغم وصوله للنقطة 61:

ورغم أن الهلال أصبح رصيده 61 نقطة مثل العميد، في صدارة الدوري، لكن العميد هو المتصدر رغم الخسارة، فكيف حدث ذلك؟!

الاتحاد استفاد من تقدمه بفارق هدف وحيد عن الهلال، حيث سجل العميد 59 هدفًا، والزعيم سجل 58 هدفًا، كما استقبلت شباك العميد 28 هدفًا، واستقبلت شباك أزرق الرياض 27 هدفًا.