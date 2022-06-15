يعود النجم البيروفي أندريه كاريلو للمشاركة في تدريبات الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، مساء اليوم الأربعاء.

كاريلو يشارك في التدريبات

وغاب كاريلو عن الهلال خلال الفترة الماضية، لتواجده مع منتخب بيرو الأول لكرة القدم، حيث خاض مباراة ضد أستراليا في الملحق النهائي المؤهل إلى كأس العالم 2022، وخسر بركلات الترجيح بنتيجة 5/4.

ويُعد كاريلو من الركائز الأساسية في تشكيلة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، ونجح في استعادة بريقه خلال الفترة الماضية، وتطمح الجماهير في مواصلة تألقه خلال الجولات الحاسمة المتبقية.

الهلال في الدوري هذا الموسم

ويتبقى للفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال مواجهتان في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، حيث يُلاقي الفتح في ملعبه، فيما يستضيف الفيصلي ضمن منافسات الجولة الأخيرة.

ويملك الزعيم 61 نقطة في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، بالتساوي مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد متصدر الترتيب حاليًّا بفارق الأهداف، إلا أن الزعيم يتفوق بالمواجهات المباشرة.