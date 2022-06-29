أعرب النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو عن غضبه من إدارة نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي بسبب التعاقدات في فترة الانتقالات الصيفية.

العمل مع تين هاج

وأشارت تقارير صحافية، اليوم الأربعاء، إلى أن رونالدو، يريد من مانشستر يونايتد أن يكون “طموحًا” في سوق الانتقالات، فيما يجري وكيله خورخي مينديز محادثات مع أندية أخرى بشأن احتمالية رحيله.

ولفت خبير الانتقالات فابريزيو رومانو، إلى أن مستقبل رونالدو مع يونايتد بات غير واضح بعد وصول المدرب الجديد، الهولندي إريك تين هاج.

ويستعد المدرب الهولندي لتنفيذ أسلوب كرة قدم جديد وجريء، شهد الكثير من النجاح مع أياكس، وتؤكد تقارير أن كريستيانو رونالدو صاحب الـ37 عامًا يحب تين هاج، ومعجب بأسلوبه التكتيكي.

كريستيانو رونالدو يبدي غضبه

وعلى الرغم من ذلك، إلا أن التقارير تشير إلى أن المهاجم البرتغالي ليس سعيدًا من نشاط مانشستر يونايتد في فترة الانتقالات الصيفية الحالية، حيث إن النادي لم يبرم أي صفقة حتى الآن.

ويجري يونايتد مفاوضات مع برشلونة من أجل التعاقد مع فرينكي دي يونج منذ عدة أسابيع، كما يحاول ضم الظهير الأيسر تيريل مالاسيا من فينورد، إلا أن كريستيانو رونالدو يرغب في تعاقدات طموحة للعودة إلى دوري أبطال أوروبا.