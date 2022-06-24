أبدى نجم مانشستر يونايتد الإنجليزي، البرتغالي كريستيانو رونالدو غضبه من إدارة النادي بسبب التدعيمات في فترة الانتقالات الصيفية.

كريستيانو رونالدو غاضب من الإدارة

وأكدت صحيفة “ريكورد” البرتغالية، أن كريستيانو رونالدو وجه إنذارًا لإدارة مانشستر يونايتد، جاء فيه: “إما تسريع الإيقاع في سوق الانتقالات أو سأرحل”.

وأضافت: “النجم البرتغالي غاضب ومحبط للغاية من تحركات ناديه في الميركاتو الصيفي في ظل عدم إبرام أي صفقات بارزة، خاصة أن داروين نونيز الذي كان محط اهتمام مانشستر يونايتد، انتهى به المطاف بالانتقال إلى ليفربول”.

وواصلت الصحيفة البرتغالية قائلة: “أيضًا أن إدارة مانشستر يونايتد لم تنجح بعد في محاولاتها لضم فرينكي دي يونج نجم برشلونة، والبرازيلي أنتوني لاعب أياكس أمستردام”.

العودة إلى مانشستر يونايتد

وعاد كريستيانو رونالدو صاحب الـ37 عامًا، إلى صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي مانشستر يونايتد صيف 2021، بعد 13 عامًا من رحيله، حيث لعب في ريال مدريد الإسباني ويوفنتوس الإيطالي.

وسجل رونالدو 24 هدفًا خلال 38 مباراة خاضها مع مانشستر يوناتيد، إلا أن مسيرة فريقه كانت محبطة، حيث فشل في الفوز بأي لقب، أو التأهل لدوري أبطال أوروبا.