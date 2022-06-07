أبدى نجم الإسكواش المصري، كريم درويش، استياءه من تصريحات محمد الشوربجي، بعد قراره بتمثيل إنجلترا بدلًا من مصر خلال البطولات المقبلة.

محمد الشوربجي يختار تمثيل إنجلترا:

وكان محمد الشوربجي قد أعلن بالأمس عن تحوله للعب باسم إنجلترا في بطولات الإسكواش، وسيبدأ مشواره رسميًّا مع بطولة موريشيوس الدولية خلال الفترة من 7 وحتى 11 يونيو المقبل.

وفشل محمد الشوربجي في التأهل إلى نهائي بطولة الجونة الدولية للإسكواش الأسبوع الماضي، بعد اعتراضه على التحكيم في نصف النهائي، ما منح الأفضلية للاعب النيوزيلاندي بول كول، ليخطف بطاقة التأهل.

كريم درويش يعلق على هذه الأزمة:

وقال كريم درويش: “أنا عايش في الإسكواش بقالي أكتر من 35 سنة وعلى دراية بكل كبيرة وصغيرة فيما يحدث داخل الإسكواش المحلي والدولي، ومن واجبي نحو بلدي ولعبتي أني أوضح بعض الحقائق للرأي العام، وأنا مش دوري إني أقول إذا كان القرار ده صح ولا غلط”.

وأضاف درويش عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”: “محمد الشوربجي من أفضل اللاعبين اللي جم في تاريخ الإسكواش، وتشرفت أني كنت زميله في يوم من الأيام وإحنا كنا ولا نزال على علاقة طيبة مع بعض”.

وتابع: “أي اتحاد رياضي في العالم فيه مشاكل وفي بيروقراطية وده شيء طبيعي، وتكريم رئيس الجمهورية للاعبي الإسكواش ده أفضل دعم معنوي بالنسبة لي، ولا يحدث إلا في مصر”.

سبب عدم تواجد صورة الشوربجي:

وعن سبب عدم تواجد صورة محمد الشوربجي مع لاعبي الإسكواش في المطارات المصرية، قال كريم درويش: “صور لاعبي الإسكواش داخل المطارات المصرية، ديه حملة إعلانية خاصة بأحد البنوك ودي صور اللاعيبة اللي معمولها رعاية من البنك، بدليل أن الأسطورة نور الشربيني والبطل الصاعد مصطفى عسل صورهم مش موجودة في المطار أيضًا”.

وواصل قائلًا: “أي شركة أو بنك مصري يريد أن يرعى بطل، يكون من أهم شروطه أن يمثل اللاعب منتخب مصر في جميع البطولات التي يحتاجه إليها منتخب مصر، ويوجد بعض اللاعبين المصريين الذين يمثلون منتخب مصر بصفة دائمة ولديهم أكثر من ٤ رعاة محليين”.

الدعم الكبير للاعبي الإسكواش في مصر:

وأردف: “لا يوجد دعم إعلامي للإسكواش في العالم أفضل من مصر، وأعظم وأكبر البطولات الدولية تقام على أرض مصر بدعم من القطاع الخاص والحكومي لا يوجد دعم مادي من القطاع الخاص، للاعبي الإسكواش في العالم أفضل من مصر، ولا يوجد دعم حكومي معنوي للاعبي الإسكواش في العالم أفضل من مصر”.