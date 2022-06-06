انتهت، منذ قليل، مباراة منتخب مصر ضد غينيا ضمن منافسات الجولة الأولى من التصفيات المؤهلة إلى بطولة كأس الأمم الإفريقية، بفوز الفراعنة بهدف دون رد.

مصر ضد غينيا:

وبدأت مباراة منتخب مصر ضد غينيا التي أُقيمت على إستاد القاهرة الدولي بشكل سريع، حيث فرض لاعبو الفراعة السيطرة على اللعب، ولكن غابت الفاعلية الحقيقة على المرمى.

ولعب نابي كيتا كرة عرضية أبعدها محمد أبو جبل، ورد إمام عاشور بتسديدة قوية، ولكن مرت بجوار القائم، قبل أن يهدأ أداء مصر، فيما اتسم أداء منتخب غينيا الأول لكرة القدم بالدفاع.

ولعب الونش كرة رأسية أمسكها الحارس، وأطلق عمر مرموش تسديدة قوية من خطأ على حدود منطقة الجزاء، ولكن الحارس أبعدها، لتنتهي أحداث الشوط الأول بتعادل منتخب مصر ضد غينيا سلبيًّا.

منتخب مصر يسجل هدفًا قاتلًا:

ومع بداية أحداث الشوط الثاني، ظهر منتخب غينيا بشكل أخطر، وانفرد بالحارس محمد أبو جبل، وسط تراجع من لاعبي مصر، ولم يظهر محمد صلاح بالمستوى المتوقع وغابت خطورته.

وشارك مصطفى محمد بدلًا من أحمد سيد زيزو، ما أنعش الجانب الهجومي، وأرسل محمد صلاح تمريرة مميزة أهدرها اللاعب البديل، ورد منتخب غينيا بتسديدة، ولكنها مرت بجوار القائم.

ونجح مصطفى محمد في تسجيل هدف الفوز عند الدقيقة 87 من تسديدة اصطدمت بالمدافع البديل إبراهيما سيسيه وهز الشباك، لتنتهي المباراة بفوز منتخب مصر ضد غينيا بهدف نظيف.