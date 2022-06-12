يترقب عشاق دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، نتائج آخر جولتين في الدوري بين فريقي الهلال والاتحاد، لمعرفة المتوج باللقب نهاية الموسم.

ورغم أن الهلال أصبح رصيده 61 نقطة مثل العميد، في صدارة الدوري، لكن العميد هو المتصدر رغم الخسارة، فكيف حدث ذلك؟!.

الاتحاد استفاد من تقدمه بفارق هدف وحيد عن الهلال، حيث سجل العميد 59 هدفًا، والزعيم سجل 58 هدفًا، كما استقبلت شباك العميد 28 هدفًا، واستقبلت شباك أزرق الرياض 27 هدفًا.

ماذا يفعل الهلال والاتحاد ؟

وفي حال تعادل فريقان أو أكثر بالنقاط في أي بطولة محلية بنظام الدوري أو المجموعات، يتم تحديد المراكز أثناء البطولة وحتى نهاية الجولة قبل الأخيرة، بالنظر إلى أعلى فارق أهداف في كامل البطولة، الأكثر تسجيلًا للأهداف، الأعلى تصنيفًا في بطولة الموسم الماضي.