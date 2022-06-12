يترقب عشاق دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، نتائج آخر جولتين في الدوري بين فريقي الهلال والاتحاد، لمعرفة المتوج باللقب نهاية الموسم.
ورغم أن الهلال أصبح رصيده 61 نقطة مثل العميد، في صدارة الدوري، لكن العميد هو المتصدر رغم الخسارة، فكيف حدث ذلك؟!.
الاتحاد استفاد من تقدمه بفارق هدف وحيد عن الهلال، حيث سجل العميد 59 هدفًا، والزعيم سجل 58 هدفًا، كما استقبلت شباك العميد 28 هدفًا، واستقبلت شباك أزرق الرياض 27 هدفًا.
ماذا يفعل الهلال والاتحاد ؟
وسبق لـ الهلال الفوز 6 مرات في آخر جولتين خلال مواسم 2010-2011، 2013-2014، 2016-2017، 2018-2019، 2019-2020، 2020-2021.
أما الاتحاد فحقق الفوز في آخر جولتين خلال 3 مواسم وهم ” 2008-2009، 2009-2010، 2020/2021.
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