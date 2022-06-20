سلط الألماني أنطونيو روديجر مدافع نادي ريال مدريد الإسباني الجديد، الضوء على كواليس انتقاله للنادي الملكي قادمًا من نادي تشيلسي الإنجليزي في صيف 2022.

وأتم المدافع الألماني صاحب الـ29 سنة، اليوم الإثنين، إجراءات انتقاله لصفوف ريال مدريد، حيث خضع للفحوصات الطبية، ووقع العقود مع النادي حتى صيف 2026.

وقال المدافع الألماني في مؤتمر تقديمه اليوم لـ وسائل الإعلام الإسبانية: ” أخي هو وكيل أعمالي، وكان الريال تواصل معه والمدرب كارلو أنشيلوتي أيضًا تواصل معي”.

ماذا قال روديجر ؟

وتابع روديجر: “قال أنشيلوتي إنه يريدني ويمكنني أن أكون مفيدًا للغاية للفريق في عمري البالغ حاليًا 29 عامًا، ما قاله يكفي بالنسبة لي، ويجب أن أقاتل من أجل حجز مكان أساسي لي بالتشكيل”.

وأضاف المدافع الألماني: ” بالفعل برشلونة تواصل معي لكنني اخترت ريال مدريد”.

وخاض المدافع الألماني صاحب الأصول السيراليونية أكثر من 200 مباراة في جميع المنافسات مع تشيلسي كما نال مع النادي اللندني دوري أبطال أوروبا والدوري الأوروبي وكأس الاتحاد الإنجليزي وكأس السوبر الأوروبية وكأس العالم للأندية.