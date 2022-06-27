يطمح النجم البرازيلي إيغور كورونادو للتألق مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد، وقيادته لتحقيق الفوز على الباطن اليوم.

كورونادو يسعى لتجاوز بيريرا في صناعة الأهداف

وتشهد منافسات الموسم الرياضي الحالي من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين بين كورونادو، ونجم فريق الهلال، البرازيلي ماثيوس بيريرا على صدارة قائمة الأكثر صناعة للأهداف.

ونجح بيريرا في صناعة 11 هدفًا مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال هذا الموسم، فيما تمكن كورونادو من صناعة 10 أهداف، ويطمح لصناعة مزيد من الأهداف الليلة والانفراد بصدارة القائمة.

الاتحاد ضد الباطن

ومن المقرر أن يلعب الاتحاد ضد الباطن على ملعب الجوهرة المشعة في جدة، مساء اليوم الاثنين، وذلك في إطار مواجهات الجولة الـ30 والأخيرة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

ويحتل الاتحاد المركز الثاني في جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 64 نقطة، بالتساوي مع الهلال المتصدر، فيما يقع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الباطن في المركز الـ13 برصيد 32 نقطة.